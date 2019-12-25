Şenol Güneş'ten yabancı kuralı açıklaması: Bu şekline karşıyım

Sıkça tartışılan yabancı sınırı hakkında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı futbolcuya karşı olmadığını ancak uygulamanın sorunlu olduğunu söyledi.

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programında önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı hakkında da konuşan Güneş, "Yabancıya karşı değilim ama bu şekilde uygulanmasına karşıyım." dedi.

Eğitimi ön plana çıkaracağını söyleyen Güneş, "Birçok alanda 8-10 yaş geriden geliyoruz. Onun da değişmesi lazım. Eğitime 6 yaşındaki çocuğu almamız lazım. 10-12 yaşında alıyoruz, sonra geri kalıyoruz. Fazlalıkları atarsak bunlardan kurtuluruz." dedi.

''Bu borçları yaratan yabancı oyuncular''

"Bugün 14 milyar mı borç var, 15 milyar verelim kulüplere 30 milyar olur." diyen deneyimli teknik adam, "Borç yapma sebebini ortadan kaldırmıyorsunuz ki sıkıntı burada. Yabancıya karşı değilim ama bu şekilde uygulanmasına karşıyım. Hiçbir kriter yok. Bu borçları yaratan yabancı oyuncular. Futbol ekonomisi kötü değil. Paralar iyi. O kadar hızlı büyüdü ki biraz bizden biraz da dışarıdan dolayı böyle oldu. İngiltere'de harcanan paralar bizi de etkiledi. Antrenörler, futbolcular derneğinin güçlü olması lazım. Kulüpler Birliği'ni güçlü yaparak olmaz, öyle değil bu iş." ifadelerini kullandı.

"Sihirli değnek arıyoruz"

Türk oyuncularının ödemeleri TL'ye çevrildiğinin altını çizen Güneş, "Hepsi TL olsun. Vergisini de versin. Kulüpler vermesin. Neden uygulamıyoruz? O zaman borçlar devam edecek. Durumu değiştirmek istiyorsanız, daha önceki yaptıklarınızı değiştirmelisiniz. Sihirli değnek arıyoruz. Bir şey olsun da borçlar ödensin deniyor." şeklinde konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları

"Bugün düne göre daha mutluyuz"

“2020 Avrupa Şampiyonası’na açılış maçıyla başlayacağız. Spor ve tanıtım olarak da bize çok büyük görev düşüyor. 9 aylık bir sürede buraya geldik. Oraya gelmek de kolay değildi. Herkesin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Basını da taraftarları da kutluyorum. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bugün düne göre daha mutluyuz ama yarının bugünden daha iyi olması için bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız da var. Andorra maçı bittiği andan itibaren rakipler belli oldu ve zaten organizasyona hazırdık. Nerede ne yapacağımızı planlamıştık. Tüm organizasyonu aşağı yukarı netleştirdik.”

"Fransa maçını kolay kazandık"

“Bugünü dünden daha iyi yaptık. Bugün dünden daha mutluyuz ama yarını da daha iyi yapmamız lazım. Sorumluluklarımız var. Organizasyonumuzun büyük bölümü belli. Sadece bir hazırlık maçımızın günü belli değil. Andorra maçını çok zor ama Fransa maçını da kolay kazanmıştık. Futbol ilginç bir oyun. Biz duygusunu herkes kesime aşılayan bir grupla yola çıktık. Taraftarlarımızın zaman zaman üzüldüğü dönemler de oldu.”

"Benim burada olmamı istemeyenler…"

“Genel olarak iki takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığım için Beşiktaş ile Marbella’da kamptayken görüşmeler yaptığımızda sonuç olumsuz olmuştu. Sonra Lucescu geldi, gitti ve tekrar buradayız. Her ne kadar istemesem de Türk olarak böyle bir göreve de gitmek durumunda kalabiliyorsunuz. Benim burada olmamı istemeyenler de bu durumu benim aleyhime kullandılar. Burada devletimize de yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için imza atıp atmamak önemli değildi, imza attığım güne kadar da aynı heyecanla çalıştım. İnsan çok isterse başarır. Disiplini ve çalışmayı bırakmadık. Bu öyle bir dönemdi.”

"Zorlukları yaşamadan hedefe gidemezsiniz"

“Futbol adına uç noktaları yaşadık. Fransa’yı yendik, 3 gün sonra da İzlanda’ya kaybettik. Bütün bunları aşama olarak geçmek bir tecrübeydi. Kazandıklarınız değil, kaybettikleriniz size tecrübe yaşatıyor. Arnavutluk ve Andorra maçları da İstanbul’da 1-0 bitti. Zorlandık. Bunlar da ayrı bir tecrübeydi. Zorlukları yaşamadan hedefe gidemezsiniz. Engelleri basamak olarak görmeniz lazım. Düşme imkanınız var ama kalkmasını da bilmeniz gerekir.”

"Dünya Kupası’na ikinci kez gitmek istiyorum"

”Kararlarımı etkileyebilir farklı görüşler ama kararı yine ben vereceğim. Önceliğimiz Avrupa Şampiyonası’ydı. Ondan daha önemlisi Dünya kupası. Dünya Kupası’na ikinci kez gitmek istiyorum ama her şampiyonada olmamızı istiyorum. Zaman zaman katılamadık ama bütün turnuvalara katılmalıyız. Birinci basamak halledildi. İlk basamağa sağlam bastık kendimize güveniyoruz.”

"Oynadığımız oyun güven verecek"

“İddialı laflar etmem ama iddialı işler yaparım. İtalya maçında skor ne olursa olsun, herkesin hayranlıkla izlediği bir oyun oynamamızı isterim. Kaybedersek bile oynadığımız oyun güven verecek. EURO 2020’de rakiplerimizin hatalarını kullanmalıyız. Çok büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyorum. Kadro iskeletimiz aşağı yukarı aynı olacak. Esas olan oynayacağımız oyundur.”

"İtalya savunmasına baskı yaparsanız..."

"Biz hücum oynamayı düşünen bir takımız. Fransa'ya savunma yapamazdık ama İzlanda karşısında başka türlü oynamak durumundaydık. İtalya savunmasına baskı yaparsanız sıkıntı yaşatabileceğiniz bir takım ama hızlı çıkışları çok iyi. Çıkarlarsa da onlar bize sorun çıkarabilirler. Onların hatalarını nasıl kullanırız ve bizim hatalarımızı nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz."

''Kadro aynı kalacak''

"EURO 2020'ye gidecek kadroyu bozmayacağız. Biraz üzerine koymaya çalışacağız. Oynayacağımız hazırlık maçlarında genel performansımızın üzerine çıkacağız. Andorra'ya da Fransa'ya da iyi futbol oynamak için çıktık. Bundan sonra da öyle olacak. Önemli olan oyun. İtalya maçı ilk maç. 3 puanla bile çıkabiliriz gruptan... Her şey olabilir. Takımlar sıralamasında İsviçre'yi de geçmemiz lazım. Sadece futbol oynamaya gitmiyoruz. Güzel oyun arzu ediyorum. Kötü sonuç olsa da bizim başımız eğik olmayacak. Fair Play'in dışına çıkmayacağız. Herkesi hayranlık içerisinde bırakacak hareketlerimiz olmalı. Olumsuz hiçbir şey istemiyorum. 3 puan alırsak seviniriz ama kaybedersek de oyunumuz sermayemiz olacak. Savunmada ve orta sahadaki oyuncu adayı fazla ancak sıkıntı da çıkabilir. Forvette ise sağlık sorunu olmadığı sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Cenk ve Burak var. Arkada Enes, Ahmet Kutucu, Kenan bekliyor. Birkaç tane daha gelebilir. Altrenatif bol. Birkaç sene içerisinde bu sayıyı daha da artırmamız gerekiyor."

"Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu"

"UEFA'nın seyahatler dolayısıyla İzlanda'ya haksızlık olmasın diye yaptığı bir uygulama vardı. Bu diğer takımlara zarar verdi. Bazen zor şartlar sizi zorlayabilir. İzlanda 2 maç içeride, 2 maç dışarıda oynuyordu. Biz Fransa maçından sonra İzlanda'ya gittik. Bunların hepsini konuşabilirsiniz ama günümüz futbolunda bunlar kalmadı. Yine de genel olarak dinlenme süreleri artmalı. 3 günde bir maç oluyor ama sakatlıklar ve dinlenme derken yeterli olmayabiliyor. Mazeret içinde değil, doğru olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Bunun gündeme gelmesinden yanayım. Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu. Seyahat uzun geliyor ama bizim için sorun değil, biz ev sahibi olacağız."



"Suat Serdar konusu çok hassas"

"Suat Serdar konusu çok hassas. Temaslarımız önceden yapılmıştı. Schalke'nin maçına gitmiştim. Babaları ile temasa geçtik. Olumluydu hatta evrak bekliyorduk ama olmadı. Hepsine saygı duyuyorum ama orada oynama garantisi ne kadar var onu bilmek lazım." Kamp programı "26'sında Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacağız Antalya'da. 29'da 3-4 takım var maç yapabileceğimiz. Sonra Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile hazırlık maçı yapacağız. Hırvatistan maçı bizim için çok önemli. 10'unda Roma'ya gidip 12'sinde maç oynayıp 13'ünde Bakü'ye gidip, Galler ve İsviçre ile oynayıp inşallah turu geçeceğiz."