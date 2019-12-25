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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 03.00 sularında Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Kayseri'ye giden Best Van firmasına ait 65 AV 245 plakalı, Said Kara (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.



23 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Yaralananların kimlikleri
Kazada yaralanan Vedat A., Faruk D., Uğur S., Numan Ç., İsmetullah M., Hasan K., Sümeyye F., Halil İbrahim Y., Said K., Hayrullah B., Eray B., Mustafa O., Hacı E., Melike Y., Atacan T., Erdal O., Hubri O., Sema O., Duran T., Refik Ç., Faik A., Murat S. ve Yunus C. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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