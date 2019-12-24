Kanal İstanbul tartışmalarına en net yorum: Devlet projesidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası son günlerin en çok tartışılan konusu olan, Kanal İstanbul projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin Kanal İstanbul'u yaptırmayız" sözlerini hatırlatmasının üzerine şu açıklamayı yaptı;

''Kanal İstanbul yeni bir konu değil. Yıllardır gündemde olan, Cumhurbaşkanımızın 'çılgın proje' diye isimlendirdiği proje. Daha önce de konuşuldu. Ön çalışma yapılmış idi. Muhalefet partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi yetkilerindeymiş gibi 'bu işi yaptırmayız' diye çıktılar. Bu herşeyden önce devlet projesidir. Bununla ilgili değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. ÇED raporu, finansal durumu incelendi. İstanbul'un gelişmesi açısından büyük katkılar sağlayacağı açık görülüyor. En önemlisi İstanbul Boğazı'nı rahatlatacak bir projedir. İstanbul nüfusunun özellikle suriçi ve civarındaki yoğunlaşmayı şehrin diğer tarafına geçilecek yaşam alanları açılacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.''

"Kanal İstanbul devlet projesidir"

İbrahim Kalın, "Çalışma Bakanımız da bu konuda tek taraflı yetkinin İBB'de olmadığını açıkladı. Son tahlilde İstanbul'da yapıldığı için tabii ki İstanbul'daki paydaşlar da sürecin parçası olacak. Türkiye için bu yapılabilir projedir. Bunu 'yaptırmayız' gibi yaklaşımlarla engellemeye çalışmak çok anlamlı gelmiyor. Biz en sıkıntılı günlerimizde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra üçüncü köprüyü açtık, havalimanını yaptık. Bu tür büyük projeler fantastik değil yapılabilir şeyler. Daha geniş ufuktan bakmak gerekiyor. Geçmişte de yaptırmayız, ettirmeyiz yaklaşımların netice vermediğini gördük. Cumhurbaşkanımız bu projeye İstanbul için, Türkiye için her birey için inanıyor. Bu süreç devam edecek, tekrar ifade edeyim, Kanal İstanbul bir siyasi partinin ya da belediyenin projesi değil, devlet projesidir." vurgusunu yaptı.

Kalın, "Kanal İstanbul Montrö'yü mülga edecek, ortadan kaldıracak bir proje değildir. Boğazlar Türkiye'nin yetkisi içerisinde Montrö Boğazlar Anlaşması içerisinde bizim coğrafyamızdır." şeklinde konuştu