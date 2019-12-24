HABER /  DÜNYA

Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı

Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun nükleer silah gücünü arttırdığını belirterek, "Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, ülkesinde askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savunma kapasitesi ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptığına dikkati çeken Vladimir Putin, stratejik bombardıman uçakları, karadan atılan füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşan üç kollu nükleer beceriye sahip silah payının arttığını belirtti.

Putin, "Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı" dedi.

'Avangard' kıtalararası hipersonik füzenin de ordu envanterine dahil edildiğini kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, bu füzenin şimdi ve gelecekteki hava ve füze savunma sistemlerini alt edebilecek bir silah olduğunu savundu.

"Nükleer kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Putin, Orta Doğu, Afganistan ve Kuzey Kore'de gerginliğin devam ettiğini anımsatarak, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yakın bölgelerde altyapısını güçlendirdiğine işaret etti.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı bozduğunu hatırlatan Vladimir Putin, "Silah kontrolü alanında yeni anlaşmalar üzerinde çalışmaya hazırız, fakat şimdilik bu süreç başlatılmadı. Nükleer kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin modern Avangard ve Yars sistemleriyle, donanmanın da Borey-A sınıfı denizaltı füze gemileriyle güçlendirilmesini kastediyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul tartışmalarına en net yorum: Devlet projesidir
İbrahim Kalın: Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik
Sinan Aygün Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı
Candaş Tolga Işık'tan Cüneyt Çakır'a: Hokkabaz bu adam
AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal, Ali Koç'a istifa resti çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
İdlib'deki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı
Narın faydaları neler mide rahatsızlıklarını gideriyor!
AB'den Kaşıkçı kararında şeffaflık vurgusu
Kimyonun faydaları neler anemiyi önlüyor!
10 yıllık pasaport harcı 2020 kaç para oldu ne kadar arttı?
Yorumlar