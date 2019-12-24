Candaş Tolga Işık'tan Cüneyt Çakır'a: Hokkabaz bu adam

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlarıyla müsabakaya damga vuran Cüneyt Çakır için ağır sözler sarf etti.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Kasıtlı olarak bu penaltıları vermediğini düşünüyorum''

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta siyah-beyazlıların lehine vermediği penaltı kararları nedeniyle müsabakanın önüne geçen Cüneyt Çakır'ı yerden yere vuran Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı;

''Beşiktaş, kötü oynadığında kaybettiği maçlarda hakemi bahane etmesin dedim. Ama derbideki olayda korkunç bir uçurum var. Büyük rezalet. Cüneyt Çakır sözüm ona Türkiye'nin en iyi hakemi. Bana kimse Cüneyt Çakır, pozisyonları görmediğini anlatamaz. Büyük rezalet. Ben buna inanamam. Bu pozisyonları görememiş olamaz ancak görmemiş olur. Kasıtlı olarak bu penaltıları vermediğini düşünüyorum.

''Şu kadarcık şerefi haysiyeti varsa çıkıp açıklasın''

Bunları atlama ihtimali yok. Haysiyet sahibi adamsa çıkıp söylesin. Çünkü yaptığı iş adalet. Şu kadarcık şerefi haysiyeti varsa çıkıp açıklasın, borcudur. Gerçekten pozisyonları göremedim o zaman da diyecek ki ben bu düdüğü bırakıyorum. Benden bir halt olmaz. Ama bu maçlarda bu kadar net pozisyonları göremedim deyip bıraksın. Bütün söylediklerimi geri alıp kendisini de alkışlarım. Çünkü haddini bilip özür dilemek büyük bir şeydir. Böyle bir alçaklığa imza atamaz. Burada hakem hatası yok. Bir takımın aynı maçta 3 penaltısını vermemezlik edemezsin. Kenarda 'VAR' diye bir halt var. Bir tanesini görmez mi o 'VAR' ya. İşine gelince zart diye çalıyorsun. Mevzu Beşiktaş olunca 'VAR'da kulaklar duymaz gözler görmez oluyor.

''Türk futbol tarihine geçmiş kepazeliktir''

Mete Kalkavan'a çok yakın bir kaynaktan duyduğum şu. Mete Kalkavan demiş ki 'Hayır ben çağırmadım. Çünkü bu VAR'lık bir pozisyon değil. Bariz pozisyon olduğunda çağırırım. Cüneyt Çakır kendi görüp kendi gitmesi gerekirdi' Bunlar yavaş yavaş birbirlerini yakarlar. Bunun izahı felan yok. Türk futbol tarihine geçmiş bir kepazeliktir. Kasıtlı olarak verilmemiş kararlardır.

''Bundan sonra gurur duyarsam adam değilim''

Muhtemelen Cüneyt Çakır'ın kafasında kazandırmamak vardır. Bunlar hokkabaz. Böyle hakem olmaz. Bu herifi yurt dışına gönderiyoruz bir de gurur duyuyoruz. Bundan sonra gurur duyarsam adam değilim. Fenerbahçe, rakip olsa yenerdi. O başka iş. Bu kepazelik farklı bir iş. Özür dilesin düdüğü bıraksın. Bunun bedeli ödenecek. Düdükleri asmaksa asacaksınız. Temizleyin bu pisliği''

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