Bakan Ziya Selçuk ile görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’ne yaptığı ziyarette görme engelli bir öğrenciyle duygulandıran bir diyalog yaşadı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ankara'da Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’ne yaptığı ziyarette yönetici, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşma sırasında görme engelli bir öğrenciyle arasında geçen duygu dolu bir diyaloğu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Selçuk'un paylaşımı şöyle;
Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu."Ben sizi hissettim” dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter.Ben de sizi “hissediyorum”ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum. pic.twitter.com/wnYH0RaEGg— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 24, 2019
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