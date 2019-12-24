Beşiktaş, VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvurdu!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvuru yaptı.

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü, derbi maçının VAR kayıtlarının paylaşılması için resmi olarak başvurusunu yaptı.

İşte Beşiktaş'ın yapmış olduğu başvuru metni:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na

22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe A.Ş - Beşiktaş A.Ş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumlarınızdır.

Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi için kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 21.12.2019 günü saat 17:00'da kadar kamuoyu ile eksiksiz paylaşılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş Futbol Yat. San. Tic. A.Ş