Kırmızı Çizgi Fitbol canlı - Ersun Yanal istifa edecek mi

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün canlı yayınla saat 16:00'da sizlerle birlikte. Gündemde Ersun Yanal'ın istifa edip etmeyeceği iddiası var.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Yiğidolar zirvede

Sivasspor, dört büyükler önünde haftayı lider tamamlarken Yiğidoları sırasıyla Medipol Başakşehir, Trabzonspor, ve Fenerbahçe takip etti. Deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray ise yedinci sırada yer aldı.

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Derbide gülen Fenerbahçe oldu

16.haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek zirve iddiasını devam ettirdi. Beşiktaş, ise ezeli rakibi karşısında etkisiz bir performans ortaya koydu. Maçın önüne geçen ise Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları damga vurdu.

''Tüm ülke rezaleti izledi''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın müsabakayı kötü yönettiğini iddia ederken 'VAR kayıtları yayınlasın. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez. Cüneyt Çakır için dün MHK ve TFF memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi.'' sözleriyle isyan etti.

''Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi''

Derbiye damga vuran olaylardan birisi de Ersun Yanal'ın maçın ardından yayınca kuruluşa verdiği demeçte "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Ersun Yanal-Emre Belözoğlu kavga etti iddiası

Erman Toroğlu, Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın maçtan önce kavga ettiğini hatta deneyimli teknik adamın hafta içerisinde istifa edeceğini iddia etmişti.

Kavga iddiasına yanıt

Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu, kavga iddiasının ardından birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı ve basında yer alan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler.

Ali Koç, TFF-MHK zirvesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, günler öncesinde TFF ve MHK Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Galatasaray, Ocak ayını bekliyor

Galatasaray ise haftayı Göztepe mağlubiyetiyle kapatırken sarı-kırmızılı kulüpte gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrilirken Fatih Terim'in hangi oyuncularla yola devam edip etmeyeceği merak konusu.

Trabzonspor ve Başakşehir kayıpsız devam etti

Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de haftayı galibiyetle kapatırken zirve iddasını sürdürdü.