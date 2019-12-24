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Yeniden Refah Partisinden uçuk asgari ücret teklifi

Anadolu Ajansı

Yaklaşık 7 milyon insanın sabırsızlıkla beklediği 2020 asgari ücret zam oranları bu hafta belli oluyor. Kritik gelişme öncesi Yeniden Refah Partisi'nden asgari ücret teklifi geldi. Yeniden Refah Partisi, yeni asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ının asgari ücretli olduğuna işaret edilerek, asgari ücretin TÜİK rakamlarına ve enflasyon oranlarına bakarak değil pazar fiyatlarına göre belirlenmesi görüşü savunuldu.

Asgari ücretin çalışanları açlığa mahkum etmeyecek düzeyde olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkenin ekonomik olarak büyümesinden, devletin itibarından bahsedilecekse, bu ancak dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin insanca bir yaşam sürdürebileceği koşullara sahip olmasıyla mümkün olabilir. Günümüz şartlarında asgari ücret en az 3 bin lira olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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