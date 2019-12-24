Estudiantes şimdi de Iniesta'nın peşinde

Arjantin'in önemli kulüplerinden Estudiantes'te başkanlık rolünü üstlenen Juan Sebastian Veron, çarpıcı bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

Son olarak Javier Mascherano'yu kadrosuna katarak gündeme gelen Estudiantes şimdi de Andres Iniesta'nın peşinde. Başkan Veron, İspanyol yıldızla görüştüklerini doğruladı.

''Görüşmeler var''

La Oral Deportiva'ya konuşan Arjantinli futbol efsanesi, ''Andres Iniesta ile bir anlaşma olduğunu söyleyemeyiz ancak evet görüşmeler var. Gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, bu unutulmaz bir durum'' ifadelerini kullandı.

İniesta transfer olursa eski arkadaşlarıyla buluşacak

Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Javier Mascherano'yu kendi kulübüne kazandıran Veron, takımın başına da bir başka eski Barcelonalı Gabriel Milito'yu getirmişti. Iniesta transfer olması durumunda Barça'dan eski arkadaşlarıyla buluşmuş olacak.

Barcelona'dan Japonya'ya

Dünya futbolunun unutulmaz isimleri arasında yerini alan 35 yaşındaki İspanyol futbolcu, 2018 yazında simgesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak Japon ekibi Vissel Kobe'nin yolunu tuttu. Iniesta, Japonya'da Podolski ve David Villa gibi isimlerle birlikte forma giyiyor.