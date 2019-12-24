Düzce'de dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

DEAŞ operasyonu kapsamında 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZCE'de Başsavcılık tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, DEAŞ içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarla şüphelilerin 5'i, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 5'inin yurt dışında bulunduğu, yapılan operasyonlarda tespit edildi.

Ayrıca şahıslardan 1'inin firari olduğu tespit edilirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.