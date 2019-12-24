HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Xiaomi Mi Band 4 için Türkçe dil desteğinin geldiği duyuruldu

Xiaom'nin akıllı bilekliği Mi Band 4 kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Yapılan resmi açıklama ile Xiaomi Mi Band 4 için Türkçe dil desteğinin çıktığı duyuruldu.

Türkiye’den en çok tercih edilen akıllı bilekliklerin başında gelen Mi Band 4, artık Türkçe dil desteğine de sahip olarak kullanılabilecek.

Önceden cihazı satın alanlar İngilizce arayüz ile ve Türkçe karakter desteği olmadan kullanmak durumunda kalıyordu. Yeni güncelleştirme ile artık Ş,İ,Ö,Ç gibi Türkçe harfler Mi Band 4’te görülebilecek.

Mi Band 4 Türkçe desteği nasıl sağlanır?

Xiami Mi Band 4’ü Türkçe karakterlerle kullanabilmek için telefonundaki Mi Fit uygulamasını güncelleştirmeniz gerekiyor. Bluetooth ile Mi Band 4'e bağlandıktan sonra Mi Fit uygulamasına girip Mi Band 4 ayarlarına giriniz. “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine basarak güncellemeyi bilekliğinize yükleyebilirsiniz. Güncelleme sonrasında bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan Türkçe arayüze geçiş yapacaksınız.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar : 'Plan tutarsa sınır karışacak Türkiye'de olaylar patlayacak'
Bahçeli'den Kanal İstanbul çıkışı: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri milli
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!
Figen Yüksekdağ'dan Abdullah Öcalan için skandal sözler
Fatih Portakal'ın Kanal İstanbul komplo teorisi! Aytunç Aytındal söylemiş
Selvi'nin yazısı olay! Belediyenin, TOGO'nun ve Sinan Aygün'ün avukatı aynıymış
ÖNCEKİ HABERLER
10 yıllık pasaport harcı 2020 kaç para oldu ne kadar arttı?
Ehliyet değiştirme son gün ne zaman 2020 cezası var mı?
İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurdu! 1,5 kilo altınla kayıplara karıştı
Gözleri ovuşturmanın zararları kör bile olabilirsiniz!
Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2020 son haber
Bülent Kuşoğlu kimdir nereli vefat eden sanatçı eşi Tülin Kuşoğlu kimdir?
Yorumlar