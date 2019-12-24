Xiaomi Mi Band 4 için Türkçe dil desteğinin geldiği duyuruldu

Xiaom'nin akıllı bilekliği Mi Band 4 kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Yapılan resmi açıklama ile Xiaomi Mi Band 4 için Türkçe dil desteğinin çıktığı duyuruldu.

Türkiye’den en çok tercih edilen akıllı bilekliklerin başında gelen Mi Band 4, artık Türkçe dil desteğine de sahip olarak kullanılabilecek.

Önceden cihazı satın alanlar İngilizce arayüz ile ve Türkçe karakter desteği olmadan kullanmak durumunda kalıyordu. Yeni güncelleştirme ile artık Ş,İ,Ö,Ç gibi Türkçe harfler Mi Band 4’te görülebilecek.

Mi Band 4 Türkçe desteği nasıl sağlanır?

Xiami Mi Band 4’ü Türkçe karakterlerle kullanabilmek için telefonundaki Mi Fit uygulamasını güncelleştirmeniz gerekiyor. Bluetooth ile Mi Band 4'e bağlandıktan sonra Mi Fit uygulamasına girip Mi Band 4 ayarlarına giriniz. “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine basarak güncellemeyi bilekliğinize yükleyebilirsiniz. Güncelleme sonrasında bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan Türkçe arayüze geçiş yapacaksınız.