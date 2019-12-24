HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya'nın uydusuna göktaşı çarptı

Rusya'nın hava ve iklim izleme uydusu olan Meteor-M'nin bir mikrometeorite (küçük çaplı göktaşı) çarptığı bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos bugün resmi web sitesind yaptığı açıklamada, Rusya'nın Meteor-M uydularından birinin harici bir etkiden, muhtemelen bir mikrometeorit çarpışmasından sonra kontrol edilemez hale geldiğini bildirdi.

Roscosmos, "18 Aralık 2019'da, Meteor-M2-2 uydusunda dış etkinin (muhtemelen bir mikrometeorit) neden olduğu acil bir durum bildirildi. Sonuç olarak, uzay aracının yörüngesinin parametreleri değiştirildi ve yüksek açısal hızda yönlendirilmemiş uçuş moduna girdi. Bundan sonra, uzay aracı enerji tasarrufu moduna geçti. " denildi.

Uydunun, Rus yer kontrol bölgesine girdiğinde ve yerle temas kurduğunda, operasyonlarını düzeltme çabalarına başlatıldığı bildirildi.

5 Temmuz'da Türkiye saati ile 08:41'de Rusya'nın Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden Meteor M2-2 hava ve iklim izleme uydusu Soyuz-2-1b roketi ile fırlatılmıştı.

Roket ana yükü olan iklim uydusu Meteor M2-2  ile birlikte 32 uyduyu da taşımıştı.

2 bin 750 kilogramlık Meteor-M No. 2-2 uydusu 832 kilometrelik yörüngesinden, havayı, ozon tabakasını, okyanus yüzey sıcaklığını ve buz koşullarını izlemek için tasarlandı.

Uydu, Meteor-M serisinin üçüncü uydusu ve aynı zamanda 2017'de yılında fırlatılan ve roketin patlaması ile tahrip olup okyanusa çakılan Meteor M2-1'in yerine kullanılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar : 'Plan tutarsa sınır karışacak Türkiye'de olaylar patlayacak'
Bahçeli'den Kanal İstanbul çıkışı: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri milli
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!
Figen Yüksekdağ'dan Abdullah Öcalan için skandal sözler
Fatih Portakal'ın Kanal İstanbul komplo teorisi! Aytunç Aytındal söylemiş
Selvi'nin yazısı olay! Belediyenin, TOGO'nun ve Sinan Aygün'ün avukatı aynıymış
ÖNCEKİ HABERLER
Eritreli futbolcular yine kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü
Pasaport harçları 2020 ne kadar oldu 6 aylık pasaport harcı kaç para?
Mesut Özil'den "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek
Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Yorumlar