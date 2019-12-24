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Bahçeli'den Kanal İstanbul çıkışı: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri milli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul ile ilgili "Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." diyerek sert tepki gösterdi.

Kanal İstanbul ile ilgili projenin hazırlandığı ve yakın zamanda yapımına başlanacağı duyurulurken muhalefet cephesinden 'yaptırmayız' karşılığı veriliyor.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekiliyoruz" restine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''İBB ile birlikte süreci yönettik. Kendisinin tek taraflı protokolden çıkma yetkisi yoktur" diyerek yanıt verdi.

"CHP'nin iktidara geliyoruz iddiası uyduruk sakil bir hayaldir. Kanal İstanbul projesiyle ilgili referandum çağrıları hezeyandır" diyen MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecek"

-Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye’nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir.

Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir.

"Sorumsuzluk örneği"

-Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir.

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