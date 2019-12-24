Fatih Portakal'ın Kanal İstanbul komplo teorisi! Aytunç Aytındal söylemiş

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin projeden çekildiğini duyurduğu Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalar sürüyor. FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal bugün bir komplo teorisi ile ortaya çıktı. İddiasının dayanağı Aytunç Aytındal'ın yıllar önceki bir konuşmasını akıllara getirdi.

Kanal İstanbul için ÇED raporunun hafta başında yayınlanması ile birlikte süreç hızlandı. 2020 yılında ilk kazmanın vurulacağı projeye muhalif isimler karşı çıkıyor. İBB dün projeden çekildiğini duyururken, bugün FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan ilginç bir senaryo geldi.

Fatih Portakal'ın iddiasına göre Kanal İstanbul, ABD'nin savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkabilmesi için yapılıyor. Portakal sosyal medya hesabından komplo teorisini şu satırlarla sundu:

Kanal İstanbul’un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sirada değil. Bana göre #ABD donanmasının #Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesininönünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba? — fatih portakal (@fatihportakal) December 24, 2019



Aytunç Aytındal'ın komplo teorisiydi

Fatih Portakal'ın bu 'derin' analizi kendisi yapmış gibi sundu. Ancak aslında bu senaryo yeni değil. Kaynağı 6 yıl önce yaşamını yitiren Aytunç Altındal. Medya onu 'derin adam' olarak bilirdi.

Daha ortada Kanal İstanbul diye bir şey yokken Aytunç Altındal, Condolleezza Rice'ın ABD Dışişleri bakanı olduğu dönemde Ankara'ya yaptığı ziyaretin asıl amacını buna bağlamıştı. Aytunç Aytındal ABD'nin Karadeniz'e çıkmak için Montrö'yü ve boğazları by-pass edecek bir 'yola' ihtiyacı olduğunu söylemişti. İşte o konuşması: