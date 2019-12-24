Yunanistan Süper Ligi'nde olaylar dinmiyor!

YUNANİSTAN Ligi’nde oynanan ve 0-0 biten Volou - Olympiakos karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR’dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü. Olympiakos taraftarı, müsabakanın VAR hakeminin evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Yunanistan Süper Ligi’nin 16. haftası yine olaylara sahne oldu. Pazar günü oynanan ve 0-0’lık beraberlikle noktalanan Volos - Olympiakos müsabakasında yaşananlar olayların fitilini ateşledi.

VAR hakemine molotof kokteylli saldırı

Konuk ekip Olympiakos’un müsabakada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla iptal edildi. Maçın tamamlanmasıyla Olympiakos taraftarları gol pozisyonunu iptal eden VAR hakemi Angelos Evangelou’nun evini basarak, molotof kokteylli saldırı düzenledi. Öfkeli taraftar grubu, hakem Evangelou’nun evinin önünde havai fişekler patlattı. Hakem Angelos Evangelou’nun evinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan olayları Yunanistan Futbol Federasyonu ise ‘Mafyatik bir saldırı’ sözleriyle kınadı.

Hakemlerden boykot bekleniyor

Daha önce PAOK Başkanı Ivan Savvidis’in belinde bulunan silah ile sahaya girmesiyle gündeme gelen Yunanistan Süper Ligi’nde hakemlerin 17. haftada oynanacak olan müsabakalar çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot etmesi bekleniyor.