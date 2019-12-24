Son 12 sezonun en iyisi Vedat Muriç yıldızları solladı

16. haftada gol sayısını 10’a çıkartan Sarı-Lacivertliler’in forveti Vedat Muriç, Fenerbahçe’de son 12 sezon dikkate alındığında ilk yarının en golcü santrforu oldu.

Sezon başında Galatasaray’ın elinden kapılan Kosovalı yıldız, gösterdiği performansla yıldızlaşıyor. Son olarak Beşiktaş filelerini havalandıran Muriç, ilk yarıya damgasını vurdu. Bu durum istatistiklere de yansıdı.

10 gole ulaşan 25 yaşındaki santrfor, son 12 sezonun ilk devleri dikkate alındığında Fenerbahçe’nin en golcü forveti olmayı başardı.

Yıldızları gertide bıraktı

Niang, Sow, Van Persie, Soldado gibi isimleri geride bırakan Muriç’in en dikkat çeken özelliği ise bu sezon ligde gol attığı tüm maçları Fenerbahçe’nin kazanması.



Semih’i de geçebilir

Daha ilk yarı bitmeden 10 gole ulaşan Vedat Muriç, eski takımı Rize’ye karşı da ağları havalandırırsa, 2007-2008 sezonunda ilk devrede 10 gol atan Semih Şentürk’ü geçecek.

Zirvede Pieer van Hooijdonk yer alıyor

Geçmiş yıllara bakıldığında zirvede ise Pieer van Hooijdonk yer alıyor. Hollandalı yıldız, 2003-2004 senesinin ilk yarısında tam 13 gole imza atmıştı.