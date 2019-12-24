Merih Demiral: Çok mutlu ve gururluyum

Bu yıl dokuzuncu kez verilen verilen "Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri"nde milli futbolcu Merih Demiral, "Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" seçildi. Merih, "Çok mutlu ve gururluyum.'' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun düzenlediği organizasyonda, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı. Bu yıl dokuzuncu kez verilen verilen "Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri"nde milli futbolcu Merih Demiral, "Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" seçildi.

İtalya Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, aldığı ödül nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Çok mutlu ve gururluyum''

Birçok önemli sporcuyla bir araya geldiklerini anlatan Merih, "Çok mutlu ve gururluyum. Organizasyonda emeği geçen herkese ve Boğaziçi Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir geceydi. Burada çok önemli sporcu arkadaşlarımız vardı. Özel sporcularımız buradaydı. Onlar bizim gururumuz. Onların başardıkları, yaptıkları olağanüstü. Hepimize örnek oluyorlar." diye konuştu.

''İnşallah bunu devam ettireceğiz''

2019'un iyi geçtiğini vurgulayan Merih, "Özellikle milli takımla çok güzel başarılar yakaladık. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah bunu devam ettireceğiz. Çok güzel bir ortam var. İnşallah bu bozulmadan güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yusuf Yazıcı'ya da çok geçmiş olsun''

Merih Demiral, Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve ciddi bir sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili ise, "Yusuf Yazıcı'ya da çok geçmiş olsun. İnşallah daha güçlü şekilde dönecek." şeklinde konuştu.