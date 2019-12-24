Antalyaspor'da Galatasaray hazırlığı

Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, Galatasaray maçında puan kazanmayı hedefliyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarıyı deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı ile kapatacak Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu ile başlayan kırmızı beyazlılar, kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenman, taktik çalışması ve dar alan maçı ile sona erdi. Ligde 9 haftadır kazanamayan Antalyaspor, Galatasaray deplasmanında puan kazanmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Harun Kavaklıdere Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Bahadır Öztürk ise takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor, sezon başından itibaren ilk defa tam kadroya yakın futbolcu sayısıyla çalışmalara başladı.