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Robinho Sivasspor'a dönüyor

Sivasspor, Başakşehir’de şans bulmakta zorlanan eski yıldızı Robinho’yu devre arasında yine kadrosuna katmak istiyor.

Sivasspor, devrenin son maçında karşılaşacağı Göztepe’ye bilenirken bir yandan da transferde kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlıların gündeminde eski yıldızı Robinho var.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlı yönetimin, Başakşehir’de şans bulamayan ve yolcular listesinde olan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Yiğidolar’da gösterdiği etkili performansla Başakşehir’e transfer yapan Robinho’nun bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılması bekleniyor.

Robinho’nun da Sivas’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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