Sinan Engin'den bomba Cüneyt Çakır iddiası!

Sinan Engin, Mete Kalkavan'ın, Cüneyt Çakır'ı Vida'nın penaltı pozisyonunu izlemesi için VAR'a çağırdığını ama tecrübeli hakemin oralı olmadığını iddia etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları gündemden düşmüyor.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Sinan Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti.

''Cüneyt Çakır gitmiyor''

Sinan Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında." dedi.





Ahmet Nur Çebi de isyan etti

Siyah-beyazlı camia, Vida ve N'Koudou'nun pozisyonlarında penaltı beklerken basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.