Adana hava durumu fena meteoroloji saatlik hava durumu tahmini

Adana'da hava durumu için meteorolojinin tahmini tuttu ve şiddetli yağış Adana'yı esir aldı. Adana'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Saatlik Adana hava durumu tahminine göre gün içinde şiddetli yağışlar devam edecek.

ADANA hava durumu için meteoroloji alarm verdi, şiddetli yağışlar gün boyu etkili olacak, hortum çıkabilir! Saatlik Adana hava durumu tahminlerine göre Adana'da saat 12.00-15.00 arasında şiddetli yağışlar görülecek yetkililer uyardı aman dikkat! Adana'da şiddetli yağış bugün okulları tatil ettirdi. Adana Valiliği Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde okullar tatil etti.

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Meteorolojinin verilerine göre Adana'yı vuran şiddetli yağış bugün de etkili olmaya devam edecek. Adana'nın yüksek kesimlerinde ise 20 santime varan kar yağışı görülecek.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim-öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de bugün izinli sayılacağı bildirildi.

Adana hava durumu : Meteorolojiden Adana için uyarı üstüne uyarı geliyor. Son hava durumu tahminine göre Adana'da şiddetli (60-120 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski bulunuyor. Şiddetli yağış çarşamba günü de aynı etkide devam edecek, perşembe günü şiddeti biraz azalsa da kesilmeyecek.

Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ile okul ve işçi servisleri yolda kaldı. Kentin bir çok ana caddesi ve ara sokaklar sular altında kaldı.

Şehirdeki bazı okula giden yollar sular altında kaldığı için öğrenciler evlerine geri dönmek zorunda kaldı.