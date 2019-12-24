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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 812 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 11 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 143 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 4 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 812 bin 121 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 822 bin 11 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 508 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 170 bin 685 megavatsaat ile doğal gaz ve 135 bin 56 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 998 megavatsat elektrik ihracatı, 12 bin 888 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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