Mbaye Diagne yeniden Galatasaray'da

Kiralık gitttiği Brugge’de kadro dışı kalan Diagne’nin geri dönüş isteği, oyuncunun piyasa değerinin düşmemesi için sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul edildi. Mbaye Diagne, ikinci yarından itibaren Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'ın sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne ligin ikinci yarısından itibaren sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Belçika temsilcisi, teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu ile yolları ayırma kararı almıştı.

Galatasaray’a dönmesi kesinleşti

Galatasaray ise Brugge’ün bu kararına “Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın” yanıtı verirken Belçika ekibi de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul etti. Böylece, Brugge’ün sezon sonunu beklemeden ayrılık kararı aldığı Diagne’nin ise Galatasaray’a dönmesi kesinleşti.

Menajeri İstanbul'a geldi

Bu gelişmeler üzerine oyuncnun menajeri Claudio Druetta İstanbul’a geldi. G.Saray yönetimi, 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip önemli bir yatırıma imza attığı Diagne’nin kadro dışı kalmasının değerini düşürme olasılığı da göz önüne alarak Senegallinin dönüşünü, kulübün şartları ve finansal fair play de göz önüne alınarak onayladı.

Çift forvet

Diagne, ocak ayından itibaren sarı kırmızılılar ile yeniden antrenmanlara başlayacak. Böylece ligin 2.yarısında Galatasaray’ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak. Böylece, ocakta kadroda önemli bir değişime imza atmak isteyen G.Saray’da ara transfer döneminde forvet takviyesi yapılmayacak.