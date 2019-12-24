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Ünal Karaman: Son derece önemli bir müsabakaydı

İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Konyaspor maçı sonrası, her iki takım için de son derece önemli maç olduğunu belirterek, sahadan mutlu olarak ayrılanın kendileri olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yenen Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Bu sahadan bugün mutlu ayrılan biziz”

Her iki takım için de son derece önemli bir müsabaka olduğunu söyleyen Karaman, “Bizim zirveyi bırakmama, zirve mücadelesini devam ettirme adına gayretimiz varken, Konyaspor da iyi oynadığı dönem içerisinde kritik maçlarda puan kaybı yaşadı. Dolayısıyla onlar açısından da son derece önemli bir müsabakaydı. Genele baktığınız zaman saha içerisinde dostane futbol oynamaya çalışan iki tane takım var. Bu sahadan bugün mutlu ayrılan biziz. Konyaspor’a bundan sonra oynayacağı müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

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