Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

Şehit cenazesi töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da düzenlenen töreninde yaşanan olaya ilişkin 36 kişi hakkında dava açan Çubuk Cumhuriyet Basavcılığı, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve linç girişiminde aktif rol oynayan Osman Sarıgün'e 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen eylemler iddianamede 'protesto' olarak nitelendirildi.

İstihbarat yok

Kılıçdaroğlu’nun 'önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı' belirtilen iddianamede, tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı da öne sürüldü.

"Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret"

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği 'müşteki' olarak yer aldı. 36 şüpheli arasında yer alan Osman Sarıgün hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

Olay şöyle anlatıldı

Cenaze törenine 12 bin kişinin katıldığı ifade edilen iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun saat 13:17’de beraberindeki kişilerle tören alanına girişi ile birlikte vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı, törene katılmasının protesto edildiği, etrafındakilerle birlikte kalabalığın arasında kaldığı, çıkan arbedede şüpheli Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yumruk attığı anlatıldı.

1 Saat 20 dakika mahsur kaldı

İddianamede ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evde toplam sürenin 1 saat 20 dakika kaldığı kaydedildi ve şüphelilerin 'yaralama kastı ile hareket ettikleri' ifade edildi.