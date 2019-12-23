Ömer Çelik: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya ile yapılan mutabakat muhtırasına ilişkin, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik yaptırım hamlesi ile ilgili ABD hükümetine uyarıda bulundu. Çelik, Libya meselesi ile ilgili de "Herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır." dedi.

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasına ilişkin Çelik, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir."

Libya ile mutabakat muhtırasına karşı CHP'nin tutumunu eleştiren Çelik, "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti." diye konuştu.

"Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"

Çelik, İdlib'de tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisinin geldiğini aktararak bundan sonra Türkiye'nin bu mülteci akınını tek başına karşılayamayacağını söyledi. Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."

İdlib'de mutabakatın korunmasının gerektiğinin altını çizen Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Mutabakatın korunması gerekiyor."

"Kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu"

Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı da değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar."

Çelik, mahkemeye şeffaflık ve saygınlık çağrısında bulunarak, "İstanbul'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

"Türkiye gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır"

Türkiye'nin milli çıkarlarını korumak için gerekirse sert güç unsurlarını kullanacağını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."

"Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız"

CHP'nin AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte olmadığını söyleyen Çelik, "Tek parti rejiminin anti demokratik kalıntılarını biz temizledik." diye konuştu.

Çelik, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesine ilişkin, "CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."