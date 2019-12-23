1.3 milyon çocuğun sadece 300 bininin evinde kitap bulunuyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Prof. Selçuk Şirin'in kendisine verdiği istatistikleri paylaştı. Şirin, Türkiye’de her yıl dünyaya gelen 1.3 milyon çocuğun yalnızca 300 bininin evinde kitap bulunduğunu söyledi. Zeyrek, Selçuk Şirin'in ‘Bir milyon kitap’ projesine de yazısında değindi.

Zeyrek yazısında, “Araştırmalara göre de o çocukların zeka gelişiminde en etkili dönem, okul öncesinde, yani o kitapsız evde geçirdikleri dönem oluyormuş. İlk 36 ayda kitapla büyüyen çocuk ile kitapsız büyüyen çocuk arasında ciddi bir ‘kelime hazinesi farkı’ oluşuyormuş” ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları dile getirdi:

“Selçuk Hoca, sosyo-ekonomik durumları kötü olan, kitaba ulaşmakta güçlük çeken ailelerin çocuklarını kitapla buluşturmak için ilginç bir proje başlatmış. Adı “1 milyon kitap”. https://1milyonkitap.com/ adresine girerseniz bütün detaylarını göreceksiniz.

Çok basit:

İster kendi çocuklarınıza bir set alın, ister bağış için alıp havuza atın. Aldığınız her set için bir set daha havuza atılıyor ve talep edenlere ulaştırılıyor. Benim durumum iyi, bir set beni kesmez diyorsanız, belli bir sayı belirleyip sponsor da olabiliyorsunuz.

Anlayacağınız bu havuz başka havuz.

Sürekli bir şekilde okumayı kötüleyip vasatlık havuzunu dolduranlara kulak asmadan, bir damla da olsa bu havuzun dolmasına katkıda bulunun siz"

Yazının devamı için tıklayın