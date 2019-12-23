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Edirne merkezli üç ilde kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı

EDİRNE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edirne, İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda bilgisayar kasalarının içerisine saklanmış çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE İl Jandarma Komutanlığı tarafından ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı işaretler taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol veya alkollü içkileri ticari amaçla üretmek, bulundurmak veya nakletmek, satışa arz etmek veya satmak suçlarını işleyen şahıslara yönelik İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de operasyon düzenlendi.

Ekipler, takibe aldıkları Bulgaristan uyruklu kişilerin kaçak içkileri Sabuni Mahallesi’nde bir iş yerinde depoladıklarını tespit edince operasyon için düğmeye bastı. İstanbul’un Avcılar ve Kağıthane semtlerinde, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ve Edirne’nin ilçelerinde 12 şüpheliye yönelik 14 adrese baskın yapıldı. Operasyonda internet kafe olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki bilgisayarların kasalarının içerisinde ise çok sayıda kaçak içki bulundu.

Operasyonlarda T.Ç., S.I.Y., İ.A., G.G., B.K.,G.G., M,S., A.Ç., H.H.A., F.Y., M.A. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda bin litre el yapımı şarap, 48 şişe sahte bandrollü votka, 24 şişe sahte bandrollü viski, 609 adet farklı markalara ait alkol etiketleri, 308 adet muhtelif markalara ait bandrol, 165 adet şişe tapası, 115 adet şişe kapağı, 2 adet pompa başlığı, 5 adet huni, 2 adet 10 cm plastik boru, 4,5 litre etil alkol, 316 adet sahte rakı bandrolü, 290 adet sahte viski bandrolü ve 112 adet sahte Bulgaristan bandrolü ele geçirildi.

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