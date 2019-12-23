2020 MTV listesi Resmi Gazete yayınladı yeni MTV hesaplama robotu

1 Ocak 2020 itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları yüzde 12 oranında zamlanacak. 1300 cc'den küçük 1-3 yaş arası araç vergisi 964 liraya çıkıyor. İşte tüm araçların yeni MTV oranları:

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili beklenen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV zammı belli oldu. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Açıklanan son MTV zam oranlarına göre Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira olacak.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de içerisinde bulunduran vergi güncellemesi 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek.

Peki hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte o sorunun yanıtı...

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira