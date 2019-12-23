PFDK Gökhan Çıra'nın cezasını kesti! Mafya diyerek ortalığı karıştırmıştı

Galatasaray’ın Tuzlaspor’u kupadan elediği maçın ardından çıkan olayların baş sorumlusu olarak gösterilen Gökhan Çıra’nın cezası belli oldu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları 5. tur rövanş maçının ardından çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ile 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, Tuzlasporlu futbolculardan Kerem Şahin'e kavga eylemi nedeniyle 4 maç men, Bayram Olgun'a ise maç sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 1 maç men ve 3 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, Tuzlasporlu yönetici Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca Tuzlaspor Kulübüne de 30 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçında hakkında verdiği cezalar:

*TUZLASPOR A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

*TUZLASPOR A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

*TUZLASPOR A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

*TUZLASPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET ALİ KANIÇOK'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Gökhan Çıra'ya ceza yağdı

*TUZLASPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

*TUZLASPOR A.Ş. sporcusu BAYRAM OLGUN'un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

*TUZLASPOR A.Ş. sporcusu KEREM ŞAHİN'in, kavga eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

*TUZLASPOR A.Ş. teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.