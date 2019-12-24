Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci dansöze taş çıkardı askerlik arkadaşı denmişti
Eşi Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu iddia edilen Selin Ciğerci, bu kez mini elbisesiyle yaptığı dansla gündeme geldi. Eşi Gökhan Çıra'ya ise PFDK Galatasaray- Tuzlaspor maçındaki kavgası yüzünden ağır cezalar kesti.
Geçtiğimiz hafta eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaraylı kaleci Muslera ile kavga etmesiyle Twitter listesine en baş sıradan giren Gökhan Çıra ile eşi Selin Ciğerci yine gündemde. Bu kez Gökhan Çıra PFDK'nın verdiği 5 maç men ve 7 bin 500 lira para cezasıyla karısı Selin Ciğerci ise kalça dansıyla konuşuluyor.
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Dün akşam kadınlar matinesinde sahneye çıkan Selin Ciğerci, sırt dekolteli mini elbisesiyle sahnede dansözle karşılıklı göbek attı.
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Kalça dansıyla resmen dansöze taş çıkartan Selin Ciğerci'yi görenler hemen telefonuna sarıldı. Ciğerci'nin dansı, sosyal medyaya damga vurdu.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı.
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