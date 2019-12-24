Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci dansöze taş çıkardı askerlik arkadaşı denmişti

Geçtiğimiz hafta eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaraylı kaleci Muslera ile kavga etmesiyle Twitter listesine en baş sıradan giren Gökhan Çıra ile eşi Selin Ciğerci yine gündemde. Bu kez Gökhan Çıra PFDK'nın verdiği 5 maç men ve 7 bin 500 lira para cezasıyla karısı Selin Ciğerci ise kalça dansıyla konuşuluyor.