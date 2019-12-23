Fenomen Selin Ciğerci, mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla fenomen olan ve sonrasında şarkı çıkaran Selin Ciğerci, dün akşam kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Mini elbiseli ve sırt detaylı elbisesiyle dikkat çeken Ciğerci, bir ara sahneye çıkan dansözle karşılıklı göbek attı. Ciğerci'nin kalça dansını gören kadın hayranları ise o anları video kaydına aldı.