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Fenomen Selin Ciğerci, mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Fenomen ve şarkıcı Selin Ciğerci, dün gittiği kadınlar matinesinde mini elbisesiyle kalça dansı yaptı. Ciğerci'nin dansını gören kadın hayranları ise o anları videoya kaydetti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla fenomen olan ve sonrasında şarkı çıkaran Selin Ciğerci, dün akşam kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Mini elbiseli ve sırt detaylı elbisesiyle dikkat çeken Ciğerci, bir ara sahneye çıkan dansözle karşılıklı göbek attı. Ciğerci'nin kalça dansını gören kadın hayranları ise o anları video kaydına aldı.

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