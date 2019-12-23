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Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal'ın bu sözleri başkana olabilir

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın ''Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi! Görevimizi yaptık.'' sözlerini ''Ersun Yanal'ın bu söylemi yönetime ve başkana karşı olan bir durumdur'' şeklinde yorumladı.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. 

Beşiktaş derbisi sonrası beIN Sports'a konuşan ve soru almayan Ersun Yanal "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. O maçlardan birisi gibi oynadık. Birçok mevkiisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi! Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Önümüzdeki hafta basın açıklaması yapacağım" dedi.

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