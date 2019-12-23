Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal'ın bu sözleri başkana olabilir

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş derbisi sonrası beIN Sports'a konuşan ve soru almayan Ersun Yanal "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. O maçlardan birisi gibi oynadık. Birçok mevkiisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi! Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Önümüzdeki hafta basın açıklaması yapacağım" dedi.