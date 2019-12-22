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Antalya’da ucuz yorgan ve battaniye izdihamı

ANTALYA’da bir halı mağazasının indirimli satışa sunduğu çift kişilik battaniye ve yorganları almak isteyenler izdihama neden oldu.

ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesinde bir halı mağazası, il dışındaki depodaki ürünlerini su bastığı gerekçesiyle ürünlerinin elde kalmaması için yüzde 70’e varan indirime gittiğini duyurdu.

Mağaza indirim yapılacağı ürünlerin çeşidini ve fiyatlarını içeren broşürleri camlara astı.

Fiyatları gören vatandaşlar mağazaya akın etti.

20 liraya markalı olduğu iddia edilen çift kişilik battaniye ve yorganları almak isteyenler izdihama neden oldu.

Görevliler yüksek bir yere çıkıp, ellerini açan vatandaşlara halı ve battaniyeleri birer birer dağıttı.

Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Tartışma, görevlilerin müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Sadece bir ürün alma hakkı bulunan kişiler, aldıkları battaniye ve yorganla güçlükle dışarı çıkabildi.

Bazı kadınların çocuklarıyla indirimli ürün almaya geldiği görüldü.

Görevli şaşkına döndü

Aynı mağazanın günler önce sabah saatlerinde yaptığı indirimde de izdiham yaşanırken mağaza sahibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar adeta birbirini ezdi.

Vatandaşların arasında kalan bir görevlinin, “Abov yavaş yavaş, kişi başına birer tane ablacığım. Kişi başı birer tane. Ürünlere basmayın abov. Ablacım birer tane alın. Aman Allah’ım. Sesim kısıldı” sözleri yaşadıklarını gözler önüne serdi.

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