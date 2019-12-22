Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: Ağlama seni sallayan yok artık

''Fatih Terim'i sallamıyorlar''

''Fatih Terim hep aynı şeyleri söylüyor. Bıraksın bu işleri.'' diyen Toroğlu, ''Galatasaray için lig bitti. Bu kafayla bu iş gitmez. Galatasaray mahalle takımı gibi top oynuyor. 2-1 mağlup olduysa dua etsinler. Galatasaraylı topçuların bir kısmı Fatih Terim'i sallamıyor. Ne bu? Fatih Terim uçuyorsun ama türbülansta gidiyorsun. Uçağın içindekiler korkulu anlar yaşıyor. Fatih Terim pilot ama uçak aşağı gidiyor ve Terim, her şey yolunda diyor. Farkında değil. Göztepe 23, Galatasaray 24 puanda.'' ifadelerini kullandı.