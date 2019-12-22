POLİTİKA

Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın kıydığı nikah töreninden çiftin nikah şahitliğini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Turhan çiftine takdim ederken, mutluluklar diledi.

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