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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Hak ederek kazandık

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son lig maçına çıktıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Galatasaray'a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek kazandık. 3 senedir Bornova'da oynuyoruz. Son lig maçımıza çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray geçen hafta son dakikada yediği golden dolayı stresli geldi. Biz de Ankara'dan istemediğimiz bir skorla dönmüştük. Kazanmak istiyorduk ve bugün hak ederek galibiyete uzandık. Galatasaray'ın burada güzel günleri de oldu. 2 sene önce burada şampiyon olmuşlardı. Onlara karşı hiç galip gelememiştik. Skor, o bakımdan da önemli. Yeni stadyumla beraber işimiz daha rahat olacak. Yukarıya bakmak istiyoruz. Haftaya Sivas'ta liderle harika bir maça çıkacağız. Aslan gibi bir takımla oynayacağız" diye konuştu.

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