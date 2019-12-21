Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Necip Fazıl Saygı Ödülünü almaya hak kazanan Prof. M. Uğur Derman, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

"GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEK BİZİ KÜÇÜLTMEZ, TAM TERSİNE BÜYÜTÜR"

Necip Fazıl Ödüllerinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1947 yılından 1983 yılına kadar tam 8 defa hapse giren üstat, ebedi aleme yine boynunda taşıdığı mahkumiyet kararıyla irtihal etmiştir. Üstadın hakkında eserler verdiği ve bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize dair hadiselerin halen yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyor. Tarihimiz doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla, sevinciyle, üzüntüyle bizim tarihimizdir. Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez, tam tersine büyütür. Bilhassa hakikatlere ulaşma konusunda oldukça yüksek bulunduğu yakın tarihimizle ilgili bu yaklaşıma daha çok ihtiyacımız var” dedi.



"CHP'NİN ÖZELEŞTİRİ VERMESİ ŞARTTIR"

Tek Parti CHP döneminin araştırılması gereken noktaları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek parti CHP’sine ait bir dönemde objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar var. Bunu öncelikle yapması gereken ana muhalefet partisi CHP’nin bizatihi ta kendisidir. Ancak yakın tarihle ilgili en fazla CHP konuşması gerekirken, dikkat ederseniz bu tartışmalar gündeme gelince derin bir sessizliğe bürünüyorlar. Açıkçası CHP’nin bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı samimi bir öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hocanın idamından, Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs Darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir” diye konuştu.