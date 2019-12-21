POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması! Önümüzdeki hafta başlıyoruz

Hizmet ihracatçıları buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamada bulunarak "Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz." dedi.

Kanal İstanbul tartışması alevleniyor. CHP'nin şiddetle karşı çıktığı projeyle ilgili Erdoğan, bir kez daha kararlılık mesajları verdi. Kılıçdaroğlu'na "Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız" diye seslenen Erdoğan, ihalenin önümüzdeki haftalarda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net açıklamaları  İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda yaptı. 

"Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Eski gibi boş atıp dolu tutma yöntemiyle ülkemizi yönlendireceklerini sananlar bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Şu anda ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.

"Ekonomik toparlanma hızlı bir şekilde sürüyor"

Üçüncü çeyrekteki pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Enflasyon geriliyor, istihdam verileri olumlu sinyaller veriyor. Ülkemizin risk primi 280'e indi. Bir ara 500'lerdeydi. Borsamız son 1,5 yılın zirvesini gördü. Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Meclis'te dün kabul edilen 2020 bütçesi yeni bir dönemin müjdecisidir. Atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz.  Libya'yla anlaşmadan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefet de rahatsız oluyor, kimden yanasınız? Diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz. 

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