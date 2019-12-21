Sağlık çalışanı 112 tatbikatı için yaptı görenler gözlerine inanamadı

Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde ATT olarak görev yapan Yasemin Kurt, bundan bir yıl önce kendi çabası ile üst düzey yara makyajı yapmayı öğrendi. Sosyal medyanın yardımıyla ile makyaj konusunda kendisini geliştiren Yasemin Kurt, gerçeğini aratmayan üst düzey yara makyajları yapıyor.

Tatbikatlar için makyaj yapıyor

Yaptığı plastik makyajlar Sağlık Bakanlığının gerçekleştirdiği tatbikatlarda ve eğitimlerde yer alıyor. Böylece vaka anında sağlıkçıların daha etkin ve verimli hizmet vermesi sağlanıyor.