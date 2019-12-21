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Didem Soydan göğüs dekolteli kıyafeti ile sosyal medyada gündem oldu

Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü manken Didem Soydan'ın göğüs dekolteli kıyafeti takipçilerin eleştirilerine hedef oldu.

Her daim giydiği cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Didem Soydan, Kerimcan'la çekim yapmaya giderek derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti.

Frikik vermemek için sürekli kıyafetini çekiştiren Soydan, "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" dedi.

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