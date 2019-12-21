Büyük operasyonun düğmesine bu sabah basıldı! 1260 personelle Kıran 11

Bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre; Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu” başlatılmıştır.