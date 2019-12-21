MEDYA

Güvercin 5. bölüm 2. fragmanı

Güvercin dizisi 5. yeni bölümüyle 22 Aralık 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Güvercin'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Güvercin 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güvercin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Güvercin 22 Aralık 2019 Pazar akşamı Star'da...

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. 

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt üst olur. 

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı
TFF geri adım attı! Harcama limitine dair flaş karar
Şehit babası Safitürk’ten Lütfü Türkkan'a cevap
İstanbul Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı
Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşk Ağlatır 16. bölüm 2. fragmanı final
Kimse Bilmez 26. bölüm 4. fragmanı
Masterchef Ekin kimdir aslen nereli kuzenim dedi ünlü ismi paylaştı
Tozkoparan 38. bölüm 2. fragmanı
MasterChef Türkiye 20 Aralık 2019 bölümünde kim elendi?
Alican Sabunsoy kimdir kaç yaşında hikayesi çok ilginç çıktı!
Acun Ilıcalı Masterchef'de yer süpürdü Beyaz kaptan oldu
Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu