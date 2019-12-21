MasterChef Türkiye 20 Aralık 2019 bölümünde kim elendi?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 72. bölümünde heyecan doruktaydı. Bu haftanın eleme adayları olan Alican, Ekin ve Batuhan arasında eleme oyunu oynandı.

Şefler, yarışmacılardan bir saat içinde 'perde pilavı' yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda yapılan tadım ve şeflerin uzun uzun yemekleri incelemesi sonrasında MasterChef'te elenen isim açıklandı.

Duygusal anların yaşandığı kritik açıklama ile MasterChef'te kim elendi belli oldu.