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Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi

Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın 2 çocuğuna şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Çocukların vücudundaki morlukları fark eden okul yönetimi, bu anları kayda alıp mahkemeye delil olarak sununca çocukların velayeti anneden alınarak babaya verildi.

Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Magazin Noteri' programında, Yağmur Aşık'ın üç buçuk yaşındaki kızını darp ettiğini gösteren adli raporlar yayınlandı.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ ALDI
Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Emre Aşık ve Yağmur Aşık, çocukları konusunda birbirlerini suçluyordu.Son olarak eşinin şiddet uyguladığı iddialarıyla iki çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, 1,5 yaşında olan en küçük kızını da yanına aldı.

DARP EDİLDİĞİ BELGELENDİ
Çocukların okulunun devreye girdiği olayda, hafta sonu annelerine giden Erol ve Elvin'in darp edildiği belgelenerek, hem kolluk kuvvetlerine hem de Emre Aşık'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emre Aşık, çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aşık'ı haklı bulan mahkeme ise üç çocuğun da velayetini, tamamen babaya verdi.

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