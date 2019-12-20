Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün şeyhin elini öptüğü görüntü

Sosyal medyada gündeme gelen görüntülerde konuşmasını tamamlayan tarikat liderinin, kürsüden inerek Bakan Gül'ün yanına gittiği görülüyor. Söz konusu görüntülerde Gül'ün tarikat liderine doğru eğildiği görülürken, Bakan Gül ile tarikat lideri bir anlığına kamera açısının dışında kalıyor. Videonun devamında ise ikilinin samimi bir şekilde ayaküstü sohbet ettiği görülüyor.

Nakşibendi olduğu söylenen Haznevi Tarikatı, Gaziantep'teki külliyesiyle gündeme gelmişti.