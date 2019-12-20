MAGAZİN

Acun Ilıcalı’dan MasterChef sürprizi

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendi kanalında yayınlanan MasterChef programında boy göstereceğini ilan etti.

Mavi takımla birlikte performans sergileyecek olan Acun Ilıcalı yemek konusundaki hünerlerini sergileyecek. Ilıcalı bu sürprizle ilgili duyurusunu: “Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifte” notuyla yaptı.

HADİSE’SİZ O SES TÜRKİYE

Programda geride bıraktığımız gün yayınlanan bölümünde Demet Akalın-Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çiftleri hünerlerini sergilemişti. Bu akşam yayınlanacak bölümde de Acun Ilıcalı’ya ‘O Ses Türkiye’ jürisi eşlik edecek. Acun, jüri üyeleri ile çekilmiş fotoğrafını da hesabından paylaştı. Ancak Hadise’nin üyeler arasında bulunmaması dikkat çekti. Onun yerine yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı yarışmada yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vejetaryen beslenme nedir et ürünleri tüketilmiyor!
HDP'li Filiz Buluttekin kimdir? 'Yazık' diyen Aslı Aydıntaşbaş bu fotoğrafa ne der?
Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Elektrikte yeni dönem!
Soylu 'DEAŞ oteli değiliz' demişti! 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi
Tüm vatandaşları ilgilendiren haber! Tüketici güven endeksinde düşüş
Bakan Abdülhamit Gül tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak!
Kadıköy’de meraklı karganın drone şaşkınlığını izlemeye değer
Asgari ücret 2020 tahmini sendikalar son rakamı açıkladı
Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı
İstiklal Marşı Arapça okundu Kırıkkale Üniversitesi'nde açıklama geldi
Fenerbahçe derbide saha avantajına güveniyor
Bolu'da TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Asgari ücret belli oldu mu 2020 sendikalar son haberi verdi