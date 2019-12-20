Acun Ilıcalı’dan MasterChef sürprizi

Mavi takımla birlikte performans sergileyecek olan Acun Ilıcalı yemek konusundaki hünerlerini sergileyecek. Ilıcalı bu sürprizle ilgili duyurusunu: “Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifte” notuyla yaptı.

HADİSE’SİZ O SES TÜRKİYE

Programda geride bıraktığımız gün yayınlanan bölümünde Demet Akalın-Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çiftleri hünerlerini sergilemişti. Bu akşam yayınlanacak bölümde de Acun Ilıcalı’ya ‘O Ses Türkiye’ jürisi eşlik edecek. Acun, jüri üyeleri ile çekilmiş fotoğrafını da hesabından paylaştı. Ancak Hadise’nin üyeler arasında bulunmaması dikkat çekti. Onun yerine yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı yarışmada yer aldı.