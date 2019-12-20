İstiklal Marşı Arapça okundu Kırıkkale Üniversitesi'nde açıklama geldi

Kırıkkale Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu Dünya Arapça Günü ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe ait broşürlerde, İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasının da programa alındığı görülmüştü.

Sonrasında ise sosyal medyada İstiklal Marşı'nın Arapça okunduğu görüntüler paylaşılması üzerine, görüntülere tepki gösterildi.

İLK İKİ KITA ARAPÇA OLARAK OKUNDU

Üniversiteden yapılan açıklamada ise, broşürlerin söz konusu etkinliğe ait olduğu doğrulanırken, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının şiir şeklinde Arapça okunacağı belirtildi. Broşürün üzerinde "görüldü" kaşesinin olması dikkat çekti.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

Kırıkkale Üniversitesi sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Arapça Günü çerçevesinde Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerimiz tarafından bir etkinlik gerçekleştirilmiş ve söz konusu etkinlikte saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşımız Türkçe olarak büyük bir coşkuyla okunmuştur. Ardından günün anlamına uygun olarak ve programa katılan yabancı öğrencilerin manasına idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşımız bir öğrencimiz tarafından Arapçaya çevrilmiştir. Sosyal medyada Üniversitemize ve bu programa ait olmayan görüntüler yayınlanarak İstiklal Marşımızın Arapça olarak okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz ve şehrimizin itibarını zedelemeye yönelik bu maksatlı yayınları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.