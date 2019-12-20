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Şanlıurfa’da esrarengiz olay! Kaldırımdan dumanlar yükselmeye başladı

Şanlıurfa’da kaldırım taşlarının altından çıkan duman polis, itfaiye, zabıta ve AFAD'ı alarma geçirdi. AFAD ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde belediye ekipleri Süleymaniye Caddesi'nde Sabri Çelik’e ait dükkanın önündeki kaldırımı yıkadı. Belediye ekipleri kaldırımı yıkayınca dondurma dolabının altından dumanların yükseldiği görüldü. Bunun normal olduğunu düşünen dükkan sahibi işine devam etti.

DUMAN YOĞUNLAŞTI

Gece saatlerinde dışarı çıkan dükkan sahibi, dumanın yoğunlaştığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaldırımın altından elektrik hattının geçiyor olabilme ihtimaline karşı DEDAŞ ekiplerini çağırdı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Mahalleye gelen ekipler, bölgeden herhangi bir kablonun geçmediğini belirtti. Bunun üzerine zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen diğer ekipler de dumanın neden çıktığını çözemeyince AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Sabah saatlerinde belediye ekiplerinin kaldırımı yıkadıktan sonra dumanın çıktığını fark ettiğini söyleyen dükkan sahibi Sabri Çelik, bunun ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.

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